Cristian Tallarida morto a 26 anni in un incidente in A4: era il figlio di un consigliere comunale di Busto Arsizio

Sabato 2 Ottobre 2021, 14:28

Un incidente in motocicletta è costato la vita, nella notte, al 26enne Cristian Tallarida. Era il figlio di Orazio Tallarida, consigliere comunale di Busto Arsizio. Lo schianto in Autostrada A4 all'altezza del casello di Cavenago di Brianza. Il giovane era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora da accertare, è andato a scontrarsi contro un mezzo che procedeva nella stessa direzione.

Secondo quanto ricostruito, dopo il violento impatto il corpo di Cristian sarebbe stato sbalzato di diversi metri lungo la strada. Per proteggere il ragazzo due camion si sarebbero messi di traverso sulla carreggiata per evitare che venisse travolto da altri veicoli. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne. La polizia stradale ha chiuso per diverse ore il tratto di autostrada, per mettere in sicurezza l'area ed effettuare i rilievi del caso.