Quattro morti e un ferito grave sulla Telesina a Caserta: l'auto fuggiva dalla polizia

Stavano cercando di sfuggire alla polizia i cinque uomini la cui auto si è ribaltata sulla statale Telesina in provincia di Caserta: quattro di loro sono morti, l'altro è ricoverato in gravissime condizioni. L'incidenteè avvenuto dopo le 19 sulla strada statale 372 nei pressi del comune di Alzignano. Sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco.

La Skoda era stata notata a Telese (Benevento), le era stato imposto l'alt da una volante per via della targa già segnalata alle autorità, ma non si è fermata e ha iniziato una fuga a tutta velocità lungo la statale. Ultimo aggiornamento: 21:35