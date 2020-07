Cesena, morti padre e figlia in un incidente: scooter contro un camion a Gatteo

Una tragedia in Emilia Romagna. Due persone, padre e figlia, sono morte in un incidente stradale nel tardo pomeriggio nel Cesenate, a Gatteo. I due erano su uno scooter finito contro un camion alla rotonda dei Fienili, sulla via provinciale Rigossa. Lui, alla guida, è morto sul colpo, lei dopo tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi. Provenivano dal mare. È intervenuta la Polizia locale dell'Unione del Rubicone e il 118.

