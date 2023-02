Tre donne morte e un ferito grave nello scontro fra auto e furgone sulla Statale a Laterza

Tre donne morte e un ferito grave: è il bilancio dell'incidente avvenuto nella prima serata di oggi sulla strada statale 7, all'uscita del comune di Laterza, in direzione Castellaneta. Per cause in corso di accertamento, un'auto si è scontrata frontalmente con un furgone. Sono intervenuti il 118, i carabinieri della compagnia di Castellaneta e i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa al traffico.

Lo scontro frontale ha riguardato un'Alfa Romeo rossa, sulla quale viaggiavano le vittime, tutte di Laterza, e un furgone Fiat Fiorino bianco, condotto da un uomo che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso con un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere.