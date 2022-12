Schianto tra tre auto nel Brindisino, due morti e quattro feriti: un 18enne tra le vittime

Un gravissimo incidente si è verificato, intorno alle ore 20, sulla strada interna Brindisi - San Pietro Vernotico appena superato lo svincolo di Tuturano. Nell'impatto sono decedute due persone e quattro sono state condotte in ospedale.

La dinamica

I mezzi coinvolti sono tre e sul posto ci sono i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, una Focus e una Ford fiesta si sarebbero scontrate frontalmente mentre l'altra auto ha impattato il guardrail. Tre persone sono rimaste incastrate tra le lamiere. Per due, come detto, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Uno dei deceduti era un diciottenne residente a San Pietro Vernotico; l'altro, un extracomunitario, era residente a Brindisi. Quattro feriti sono in ospedale, due molto gravi.

Al termine delle operazioni tecniche, sono stati bonificati gli impianti sia elettrico che distribuzione di carburante al fine di scongiurare l'insorgere di incendio a seguito di innesco accidentale.