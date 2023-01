Muore ragazzo di 16 anni a Iseo travolto da due auto: feriti altri pedoni

Aveva 16 anni il ragazzo travolto e ucciso ieri sera a Iseo, in provincia di Brescia. Ancora un incidente stradale mortale in via Roma. L'adolescente è stato investito da due auto, una guidata da un residente nella cittadina e l'altra sulla quale viaggiava una famiglia con una bambina. La tragedia è avvenuta alle attorno alle 21. Contro il ragazzo sono finite una Fiat Punto e una Bmw che si sono poi scontrate nei pressi della stazione, sulla traversa "otto" di via Roma, via principale di Iseo è già teatro di numerosi incidenti mortali. Altri pedoni sono stati feriti, ma lievemente. L'identità del ragazzo, morto sul colpo, è stata confermata dai genitori.