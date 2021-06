​Puglia, muoiono madre e figlio in un incidente tra Putignano e Gioia del Colle

Lunedì 28 Giugno 2021, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 15:12

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale in Puglia. Sono madre e figlio di 74 e 53 anni di Santeramo in Colle. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8.30 sulla strada comunale Conforto, una traversa della Provinciale 106 che collega Putignano a Gioia del Colle. Le due persone decedute nell'incidente erano entrambe a bordo dell'auto che si è scontrata frontalmente con un furgone.

Incidente mortale, cosa è successo

A guidare l'auto era il figlio, mentre la madre era sul sedile del passeggero. Altre due persone, che erano a bordo dell'autocarro, sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale Di Venere di Bari-Carbonara. I rilievi della Polizia locale di Putignano sono coordinati dal pm di turno di Bari Michele Ruggiero che nelle prossime ore disporrà accertamenti tecnici specifici per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità e valuterà se disporre le autopsie.