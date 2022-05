Incidente mortale a Bassano del Grappa: morto un ragazzo di 19 anni, altri due feriti

BASSANO - Incidente stradale mortale alle 4 di mattina di domenica 8 maggio 2022 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza: un'auto è finita fuori strada e si è schiantata violentemente contro un muretto: un ragazzo ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite, fra le quali una ragazza non ancora maggiorenne.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Moto contro auto a Vignanello, muore un imprenditore ROMA Auto si ribalta a via Boccea, Daniele Ridolfi muore a 22 anni ABRUZZO Lino Raglione morto in un incidente stradale L'AQUILA Ciclista travolto e ucciso in galleria, la moglie lo attendeva a... L'INCIDENTE Roma, con l'auto piomba su tre giovani all'uscita di un... ABRUZZO Roccaraso, ciclista travolto da un'auto durante una gara:... LAZIO Samuele Lapati morto a Cassino: tragico incidente in auto, aveva... ABRUZZO Danilo De Simone, morto in un incidente in Sardegna il fratello...

Lino Raglione morto in un incidente stradale: aveva 29 anni, era portiere del Trasacco

Il grave incidente è avvenuto in via Asiago. I pompieri hanno messo in sicurezza la Mercedes A 180 ed estratto i tre giovani rimasti incastrati nell’abitacolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico ha dovuto dichiarare la morte di un 19enne. Gli altri due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.