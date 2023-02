Incidente sul lavoro: muore un operaio, gravissimo un altro, esplosione nel cantiere del Terzo valico ad Alessandria

Un operaio morto e uno ferito grave in provincia di Alessandria. Incidente sul lavoro, probabilmente per un'esplosione, in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico, tra Piemonte e Liguria, con un operaio morto e un altro ferito. È successo a Voltaggio. Dalle prime informazioni dei carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, la vittima sarebbe un trasfertista siciliano, di 34 anni. L'altro operaio è stato trasportato all'ospedale di Novi Ligure.

In corso accertamenti, ma a causare lo scoppio potrebbe essere stata una fuga di gas durante un'attività di scavo: i soccorritori del 118 hanno infatti riferito di un'esplosione.