Incidente mortale sul lavoro: 40enne cade da un “muletto” e muore schiacciato da un camion a Castelbelforte. Dall'inizio dell'anno oltre 2 vittime al giorno

Un altro lavoratore morto: il 40enne stava lavorando nella sede della Nuova Tesi System in via Parolara 57 a Castelbelforte (Mantova). Era dipendente di una ditta esterna che aveva in appalto alcune commesse nello stabilimento dell'azienda specializzata in prefabbricati di emento. Secondo una prima ricostruzione, nel primo pomeriggio l'uomo era alla guida di un muletto quando, per cause imprecisate, ha perso l'equilibrio ed è caduto dal mezzo finendo sul selciato nel piazzale esterno dell'azienda. Proprio in quel momento è sopraggiunto un camion il cui rimorchio lo ha travolto. L'operaio, nato in Marocco e residente a Goito (Mantova) è morto sul colpo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con un'eliambulanza da Verona. Le indagini sono affidate ai carabinieri e alla Medicina del lavoro dell'Ats Val Padana.

Un altro morto sul lavoro

Da gennaio a settembre 2022 si contano 677 morti, ovvero quasi tre vittime al giorno. Se si escludono i morti causati dal Covid i decessi sono cresciuti del 32%, riporta l'Anmil, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.