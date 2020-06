Incidente in Vespa, morta ragazza in Veneto. Vittoria fu baby star su Rai1 al fianco della Capotondi

Vittoria De Paoli era giovane, solo 14 anni. É morta in sella a una Vespa che si è schiantata contro un palo a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Il sedicenne che guidava il motorino è in ospedale in condizioni gravissime.

Troppo presto per avere un profilo social tutto suo, ecco perché Vittoria, adolescente di Maser, compare nel profilo del suo papà, Moreno in una bella foto durante un bagno al mare. Capelli lunghi, biondissimi, il sorriso di Vittoria se lo ricordano anche i telespettatori di Raiuno nella fiction di "Di padre in figlia" con Cristiana Capotondi, Alessio Boni e Stefania Rocca andata in onda nel 2016. Vittoria, all'epoca aveva 10 anni e recitava la parte di Sofia nello sceneggiato televisivo ambientato a Bassano, in provincia di Vicenza. La fiction raccolse oltre 6 milioni di telespettatori e raccontava la storia della famiglia Franza dal 1958 ai primi anni Ottanta: una famiglia patriarcale veneta alle prese con i grandi cambiamenti storici che hanno portato le donne a lottare per guadagnarsi parità e diritti civili.



