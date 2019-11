Incidente choc sulla Treviso-Mare: Giulia muore a 18 anni, in coma l'amico

Tragico incidente alle 8 di mattina di venerdì primo novembre sulla Treviso-Mare a Musile di Piave, in territorio Veneziano. Un'auto, una Mercedes, è finita rovesciata in un fossato a bordo strada: una ragazza è morta, si tratta di una 18enne di Castelfranco, Giulia Zandarin, e un giovane risulta gravemente ferito, stabilizzato dai sanitari, è stato elitrasportato all’ospedale dell’Angelo di Mestre dove si trova in stato di coma.

Lecce, ragazza 17enne muore in un incidente nella notte di Halloween: gravi il fidanzato e le due sorelle

Lecce-Brindisi, auto resta schiacciata tra due camion: muore insegnante

Per liberare i due, rimasti incastrati fra le lamiere, le squadre dei pompieri arrivate da San Donà e da Mestre con l’autogrù, hanno usato cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. Sul posto anche il 118.



Ultimo aggiornamento: 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA