Incidente gravissimo sulla statale: auto contro un mezzo agricolo, due morti a Ostuni

Due persone sono morte in un grave incidente stradale accaduto in serata tra Ostuni e Montalbano, in provincia di Brindisi. Le vittime sarebbero morte sul colpo dopo l'impatto con un mezzo agricolo che percorreva la statale 16.

Secondo le prime informazioni i morti sarebbero di Ostuni: viaggiavano su un'auto che per motivi in fase di accertamento si è scontrata con un trattore e in seguito con altre due vetture che sopraggiungevano. Si lamentano anche tre feriti ma per fortuna le loro condizioni non appaiono gravi. Sul posto ambulanze del 118 per soccorrere i feriti e le forze dell'ordine per eseguire i rilievi e regolare il traffico.

