Incidente in montagna in Svizzera, le vittime salgono a due: morto anche il 14enne travolto dal coetaneo

È morto il 14enne di Induno Olona (Varese), precipitato in montagna in Svizzera il 4 settembre scorso, insieme ad altri due giovanissimi, di cui uno morto sul colpo, durante un'escursione. Lo ha reso noto la Polizia Cantonale. Il ragazzino, trasportato in gravi condizioni in elicottero in ospedale a Lugano, non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati.

La tragedia in montagna in Svizzera

Una passeggiata in montagna con gli amici di sempre, la comitiva dello sport che lo appassionava e poi d'improvviso il volo nel vuoto e la morte. Un piede in fallo? Un gioco tra amici finito male? Una gara a chi arriva prima finita in tragedia? Molti dubbi e poche certezze aleggiano sulla morte di Karim Damir Larbi, il 14enne di origine marocchina di Bisuschio (Varese), precipitato lo scorso 4 settembre per un centinaio di metri durante una passeggiata in montagna, a Blenio, nel Canton Ticino ( Svizzera).