PADOVA - Grave incidente intorno alle 9.20 di mattina a San Bortolo di Monselice, in via Tre Venezie. Per ora le informazioni che trapelano sono davvero poche: si sa che nello schianto è stata coinvolta un'auto e che un bambino è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Padova in elicottero. È ricoverato in prognosi riservata. Ultimo aggiornamento: 10:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA