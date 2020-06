Bologna, incidente in monopattino: muore un sessantenne. Il sindaco: «Servono regole»

È morto all'Ospedale Maggiore di Bologna un 60enne rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale a Budrio, nel Bolognese. L'uomo, residente nella vicina Selva Malvezzi (Molinella), era a bordo del suo monopattino elettrico quando si è scontrato con una utilitaria guidata da una 35enne. L'incidente è avvenuto alle 8.30 di ieri mattina su via Zenzalino nord all'incrocio con la rotatoria Testi Pescatori. La polizia municipale di Budrio si sta occupando degli accertamenti.

«È un incidente assurdo, che addolora l'intera comunità. Circolano sempre più monopattini, se ne vedono di più in città che nei paesi piccoli: serve al più presto una regolamentazione chiara sull'uso di questi dispositivi». Così il sindaco di Budrio (Bologna) Maurizio Mazzanti che ha commentato l'incidente. «Occorre fare chiarezza e capire quali strade o quali percorsi sono adatti - ha aggiunto il primo cittadino - per tutelare la sicurezza di chi sceglie di spostarsi con questi mezzi di ultima generazione e di chi usa la bici o l'auto».

