Incidente nel Foggiano, morti papà e figlioletta di 7 mesi: fatale un sorpasso in galleria

Tragico incidente stamani nel Foggiano che è costato la vita a un papà e alla figlioletta di appena sette mesi. Quattro i feriti, tra i quali uno risulta in gravi condizioni. L'incidente stradale è avvenuto lungo la statale 688 «di Mattinata» nella galleria San Benedetto, uno dei quattro tunnel che collegano Manfredonia al resto del Gargano. A perdere la vita Antonio Penza, 34 anni originario di San Fernando di Puglia (Bat), e la figlioletta Aurora. Stando a quanto si è saputo fino a questo momento l'incidente sarebbe stato provocato da sorpasso azzardato avvenuto in galleria. Tre i veicoli coinvolti. Indagini in corso da parte della polizia stradale. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Manfredonia e San Giovanni Rotondo. La strada è stata a lungo chiusa al traffico.

Auto si ribalta, un morto sul tratto frusinate dell'autostrada Roma-Napoli





© RIPRODUZIONE RISERVATA