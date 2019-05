Incidente in auto, mamma muore a 29 anni, grave il figlio di cinque anni

Era residente a Manduria, in provincia di Taranto, ma varesina di nascita Assunta D., 29 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio alle porte di Varese. Feriti il figlio di cinque anni ed il marito di 32 anni, manduriano. La famiglia si era trasferita in provincia di Varese per lavoro. L’incidente stradale è avvenuto ieri sulla Casbeno-Bobbiate alle porte della città. Per cause in corso di accertamento la Suzuky Spalsh guidata dall’uomo è andata a sbattere contro il guardrail.

La donna che è rimasta ferita mortalmente è stata rianimata a lungo dai sanitari che l’hanno trasportata in ospedale dove è deceduta due ore dopo.Ferito gravemente anche il figlio di cinque anni che è stato trasferito in codice rosso con un elicottero all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Meno grave le condizioni del padre ricoverato anche lui.

Ultimo aggiornamento: 15:24

