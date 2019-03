Lecce, sbanda e finisce contro il guardrail: muore consigliere comunale

Ultimo aggiornamento: 13:08

LECCE - Terribile incidente stradale dopo le 10 sulla statale 101 che collega Lecce a Gallipoli. Un'auto ha sfondato il guardrail dopo essere entrata in contatto con un camion per il trasporto dei rifiuti, all'altezza dello svincolo per Lequile. Il conducente è morto a causa delle ferite riportate. La vittima è Marco Rizzo, segretario comunale 52enne di Trepuzzi.L'uomo era solo, alla guida di una Peugeot 208 quando per cause ancora da accertare, la sua auto è entrata in collisione con il camion. Fatale potrebbe poi essere stata la successiva sbandata che ha spinto la vettura contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo, ma per lui sfortunatamente non c’era più niente da fare. Per i rilievi, sono giunti i carabinieri della stazione di San Pietro in Lama.Al conducente del camion per la raccolta dei rifiuti coinvolto nell'incidente, come da prassi, stanno facendo ora gli esami per l'assunzione di alcol o droghe.