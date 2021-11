Giovedì 18 Novembre 2021, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 14:23

Travolta dalla legna nella sua azienda, è morta nella notte Bianca Maria Martini, aveva 71 anni. L'incidente sul lavoro è successo ieri, mercoledì 17 novembre, a Montegrotto Terme (Padova) nella ditta “Legnami Martini snc”, in zona artigianale: a rimanere schiacciata da un bancale di legna caduto accidentalmente da un muletto è stata una delle due titolari.

Il muletto guidato dal fratello

Alla guida del muletto c'era il fratello della donna, che ieri è stata trasportata d'urgenza in Pronto soccorso a Padova. La 71enne è apparsa subito in gravi condizioni e in pericolo di vita. Malgrado l'intervento dei medici in ospedale, la donna è deceduta nella notte. Sul posto i Carabinieri della locale stazione e Spisal.