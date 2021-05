Busto Arsizio, operaio di 49 anni muore schiacciato da un tornio meccanico

Schiacciato da un'enorme fresa industriale. Un operaio di 49 anni è morto all'interno di una fabbrica di Busto Arsizio (Varese), questa mattina intorno alle 9.40. È un nuovo incidente mortale sul lavoro a tre giorni da quello che ha ucciso Luana D'Orazio, la 22enne inghiottita da un orditoio in provincia di Prato. Per l'uomo, trasportato d'urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni, i medici non hanno potuto fare nulla. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato da un tornio meccanico. Intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e soccorritori del 118, assieme ad un elicottero che lo ha trasportato all'ospedale di Legnano. Ma per lui non c'è stato niente da fare.

Un incidente che avviene il giorno in cui il Senato commemora Luana D'Orazio, la 22enne morta in un'incidente sul lavoro. «Invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio per unirci al dolore della famiglia di Luano D'Orazio una giovane lavoratrice mancata tragicamente mentre lavorava e per sottolineare con questo minuto di silenzio l'impegno del parlamento oggi e sempre per la tutela della sicurezza e della dignità del lavoro». Con queste parole della presidente di turno Anna Rossomando l'Assemblea di palazzo Madama commemora la ragazza morta nei giorni scorsi nel pratese mentre lavorava in un'azienda tessile.

