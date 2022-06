Incidente Gran San Bernardo, due morti nello scontro tra moto: traffico bloccato

Due moto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla strada statale 27 del Gran San Bernardo, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Nello scontro, due persone sono rimaste uccise. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell'ordine. La strada è chiusa al traffico a Saint-Rhemy-en-Bosses. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento. «Il traffico in direzione Svizzera è temporaneamente indirizzato al Traforo del Gran San Bernardo», fanno sapere dall'Anas.

Incidente A1 tra Fabro e Chiusi, due morti e otto feriti: traffico in tilt e chilometri di coda