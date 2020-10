Schianto con il fuoristrada in galleria dopo la battuta di caccia, tre morti e due feriti gravi

Schianto mortale in una galleria sulla Statale 125 «Orientale Sarda» che collega Cagliari con Tortolì: il bilancio è di tre morti e due feriti in maniera grave. L'incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 15 ottobre. Lo schianto è avvenuto all'interno di una galleria, tra Cardedu e Bari Sardo. Le cinque persone coinvolte tornavano da una battuta di caccia e viaggiavano a bordo di una Land Rover.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'autista del fuoristrada avrebbe perso il controllo del mezzo, ma non si conoscono ancora la cause precise dell'incidente. Sul posto il personale del 118, che ha trasportato in elisoccorso i due feriti gravi negli ospedali di Cagliari e Sassari, e i carabinieri per i rilievi di rito.

