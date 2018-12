Furgone carico di migranti fugge dai carabinieri e investe auto: 16 feriti

Ultimo aggiornamento: 5 Dicembre, 10:00

TRIESTE - Maxi emergenza in corso a Opicina, sul Carso triestino, per un incidente stradale con numerosi feriti. Un furgone, che era stipato di clandestini - ne aveva a bordo addirittura 16 - non si è fermato all'alt dei carabinieri, e inseguito ha iniziato una folle fuga per le strade tra Opicina e Monrupino, finché il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha centrato in pieno una Skoda Octavia, con a bordo due coniugi sloveni, che proveniva nell'altro senso.Complessivamente, di cui uno - uno dei clandestini - trasportato in codice rosso all'Ospedale di Cattinara. Gli altri sono codici gialli e verdi trasportati all'Ospedale Maggiore di Trieste, al Pronto soccorso di Monfalcone, di Gorizia e uno è stato elitrasportato a Udine. Tra loro,. Sul posto oltre all'elisoccorso, un' automedica e sei ambulanze del comprensorio triestino oltre al supporto di una ambulanza proveniente da Monfalcone. Presenti anche carabinieri e vigili del fuoco.