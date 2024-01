Cabina della funivia si schianta nel Tirolo, quattro feriti gravi. «Albero caduto sulla fune»

Incidente in Austria per una cabina della funivia. Le cause, probabilmente, sono dovute dalla caduta di un albero sulla fune di sostegno. Sul posto era presente un elicottero. Sono intervenuti i soccorritori e le operazioni della funivia sono state temporaneamente sospese a causa dell'incidente.

Non si sa ancora nulla sull'identità dei feriti. Il luogo dello schianto è Hochoetz, che si trova nella zona più ampia dell'Ötztal. Secondo il server della Tiroler Tageszeitung l'incidente è avvenuto alle 10:15 tra l'ottavo e il nono pilone della funivia Acherkogelbahn. Questo è quanto riportato dal quotidiano locale lidovky.

V lyžařském areálu Hochoetz v rakouské spolkové zemi Tyrolsko se v úterý dopoledne zřítila kabina lanovky. Mluvčí policie agentuře APA sdělila, že těžká zranění utrpěli všichni čtyři lidé, kteří byli uvnitř.https://t.co/upoWkPsGQO👇 — Lidovky.cz (@lidovky) January 9, 2024