Incidente funivia Mottarone, il pm: «Il giorno prima c'era stato un blocco dell'impianto». Ipotesi errore umano

«La cabina era sostanzialmente arrivata al punto di sbarco, si vede che sussulta e torna indietro». Lo ha spiegato il procuratore della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, che ha visionato una piccola parte dei video delle telecamere di sorveglianza della funivia del Mottarone. «La visuale - ha precisato - è però limitata alla zona dell'arrivo».

«Il giorno prima dell'incidente - ha detto Bossi - ci è stato riferito che è stato un blocco dell'impianto, si è fermata la funivia e c'è stato un intervento per rimetterla in funzione. Se questo sia collegato o meno con l'incidente ancora non lo sappiamo, così come non sappiamo se erano presenti all'interno della cabinovia delle persone». L'errore umano è tra le ipotesi, così come il mancato funzionamento del sistema di frenata di sicurezza.

L'ipotesi della forchetta

«L'ipotesi della “forchetta” fa parte degli accertamenti da fare. Dal video non si vede». Lo ha spiegato il procuratore della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, che con il pm Laura Carrera indaga sull'incidente della funivia del Mottarone. «La forchetta - ha aggiunto - è un meccanismo che fa parte del sistema di blocco e sblocco della cabina e se sia stato inserito o meno dovrà essere accertato».

A 100 km/h - «Ci sono due sistemi frenanti che devono agire se purtroppo capita una cosa di questo genere. Se il sistema frenante non si aziona la cabina torna indietro, si calcola lo abbia fatto a oltre cento chilometri orari. In corrispondenza del pilone non dovrebbe esserci stato nessun urto, ma la pendenza che cambia a quella velocità ha fatto da trampolino e la cabina è saltata per aria a centro chilometri orari, facendo un volo di 54 metri, e poi è ancora rotolata per qualche decina di metri». L'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, ha ricostruito così la dinamica dell'incidente.

Testimoni - «Stiamo valutando se possiamo cominciare a raccogliere le dichiarazioni di persone che pacificamente erano a conoscenza dei fatti», ha poi affermato il procuratore capo di Verbania. Le audizioni potrebbero iniziare già oggi, ma su questo c'è il massimo riserbo.

Acquisiti documenti anche in regione - I carabinieri di Stresa (Verbania) stanno effettuando in queste ore acquisizioni dei documenti inerenti la manutenzione e la gestione dell'impianto della Funivia del Mottarone nell'ambito dell'indagine della Procura di Verbania sull'incidente di domenica in cui hanno perso la vita 14 persone. Da quanto riferito gli enti e le società interessate, come Regione Piemonte, Comune di Stresa e anche uffici ministeriali, si sono messi a disposizione degli investigatori. Il materiale sequestrato si aggiunge a quello già raccolto negli uffici della società Ferrovie del Mottarone.

