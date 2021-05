Funivia Mottarone, il giallo della proprietà. La procura: Freni non hanno funzionato»

Funivia Mottarone, scatta l'indagine. Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio hanno partecipato al Palacongressi di Stresa (Verbania) al tavolo tecnico per cercare di capire quanto accaduto ieri sul Mottarone dove la rottura del cavo trainante della funivia sul lago Maggiore ha fatto precipitare una cabinovia provocando la morte di 14 persone.

APPROFONDIMENTI L'APOCALISSE Incidente funivia Mottarone, perché è successo? Il il... ADNKRONOS Incidente alla funivia, la cabina precipitata tra i boschi: il video... VERBANIA Incidente sulla funivia del Mottarone. Precipita cabina, è... VERBANIA Incidente funivia Mottarone: cabina precipita nel vuoto, 14 morti... VERBANIA Funivia precipitata sul Mottarone, morto bambino di 9 anni,... VERBANIA Incidente funivia Mottarone, chi sono le vittime: tre giovani coppie,... IL CASO Incidente funivia del Mottarone, il dolore sui social: «Come il... LAGO MAGGIORE Funivia precipitata sul Mottarone a Stresa: cavo trainante spezzato,... VERBANO La funivia del Mottarone riaperta da pochi giorni: chiusa due anni... CRONACA Incidente alla funivia del Mottarone, il luogo della tragedia (video...

Incidente funivia Mottarone, perché è successo? Il il giallo del cavo tranciato. «Non è scattato il blocco»

Un bacino un pensiero per il bambino di 5 anni della #FuniviaStresaMottarone è rimasto da solo a lottare🙏💕🌸 è il bambino di tutti ❤️ questa #strage ha un colpevole principale, la superficialità con cui tanti ormai affrontano il loro dovere. Ingiustificabile. — Luisanna Messeri (@luisannamesseri) May 24, 2021

Il procuratore - l sistema frenante di sicurezza della funivia del Mottarone «non ha funzionato», ha riferito il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, parlando con i giornalisti. E c'è anche il «disastro colposo» tra i reati ipotizzati dalla procura che indaga sulla tragedia. La nuova ipotesi di reato si aggiunge all'omicidio plurimo colposo e alle lesioni colpose per il bimbo ferito in ospedale.

I funerali

Sui corpi delle 14 vittime del Mottarone la procura di Verbania ha disposto «riscontri diagnostici esterni», ritenendo invece l'autopsia «superflua». «Entro oggi disporremo il nulla osta per i funerali», afferma il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, che coordina l'inchiesta sul crollo della cabina della funivia.

Le responsabilità - «Le aziende coinvolte sono più d'una, prima dobbiamo nominare i periti per le consulenze tecniche», ha sottolineato il procuratore. «Per parlare di indagati - ha però precisato - è presto».

All'incontro hanno preso parte anche il sindaco di Stresa Marcella Severino con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso, l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti e alla Protezione civile Marco Gabusi e il prefetto di Verbania Angelo Sidoti. «E' un giorno di grande tristezza per il Paese», il commento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini. «Il Governo e tutte le istituzioni - aggiunge - sono impegnate a capire le cause, a comprendere cosa è accaduto. E, al tempo stesso, a fornire assistenza alle famiglie colpite da questa tragedia».

«Negli ultimi anni da parte degli operatori non ci sono mai stati motivi di allerta che facevano ipotizzare una carenza o nella normativa o nelle procedure di controllo del funzionamento delle funivie». Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale ingegneri. Il sistema frenante di sicurezza della funivia del Mottarone «non ha funzionato», ha invece detto il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, parlando con i giornalisti in procura a Verbania.

La proprietà - Non è ancora chiaro se la funivia del Mottarone, teatro della tragedia costata la vita a 14 persone, sia di proprietà del Comune di Stresa o della Regione Piemonte. «Lo stiamo appurando in queste ore», spiega il procuratore. In occasione dell'ultima importante riqualificazione della funivia, la Regione ha stanziato un importante contributo, a fronte del quale era previsto il passaggio di proprietà dell'impianto proprio alla Regione, ma non è ancora chiaro se questa procedura sia stata completata. «Dobbiamo chiarire se l'ente proprietario è la Regione o il Come di Stresa», dice il procuratore Olimpia Bossi. Il procuratore di Verbania precisa che nella vicenda sono coinvolti più soggetti. «C'è la società che gestisce l'impianto, Ferrovie del Mottarone, ci sono le società che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione dell'impianto, nel biennio 2014-2016, e c'è una società incaricata della revisione annuale». L'ultima sarebbe stata effettuata nel novembre 2020, sei mesi fa: «Stiamo acquisendo i report finali, che per legge devono essere trasmessi a un ufficio periferico territoriale del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Anche sulla scorta di quello che emergerà - conclude - avremo un quadro completo».

Funivia precipitata sul Mottarone: Eithan, 5 anni, sopravvive, ma ha perso fratello, genitori e nonni

La ricostruzione - Oltre alla rottura del cavo, l'inchiesta della Procura di Verbania dovrà stabilire perché non abbia funzionato il freno di emergenza della cabina. «Sono tutte supposizioni, ma credo ci sia stato un doppio problema - dice il responsabile provinciale del Soccorso alpino, Matteo Gasparini -: la rottura del cavo e il mancato funzionamento del freno di emergenza. Non sappiamo perché non si sia attivato, mentre nella cabina a valle ha funzionato». La mancata attivazione del freno, spiega, «ha fatto sì che la cabina, dopo la rottura del cavo, abbia preso velocità, iniziando a scendere, finendo così catapultata fuori dai cavi di sostegno».

Tristezza, solo tristezza. E una preghiera per quanti hanno perso la vita e per le loro famiglie.#FuniviaStresaMottarone pic.twitter.com/AKLSc5f0nZ — don Tonio (@donTonio66) May 24, 2021

La chiamata di emergenza è stata lanciata, intorno alle 12.15, da una persona che si trovava in zona e che ha assistito alla caduta della cabina della funivia, avvenuta un centinaio di metri a valle della stazione che sorge sulla cima del Mottarone, a 1492 metri di quota.

Il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella Centrale Operativa del 118 piemontese, in stretto coordinamento con il personale sanitario, ha inviato sul luogo due elicotteri del Servizio Regionale di Elisoccorso dalle basi di Borgosesia e Alessandria, mentre l'elicottero 118 della base di Torino veniva inviato a Borgosesia e mantenuto in stand by. Le equipe elitrasportate sul posto hanno individuato i due superstiti e hanno proceduto con le manovre di rianimazione cardiopolmonare prima di stabilizzare i due pazienti, entrambi minorenni, e trasferirli in eliambulanza all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove uno è poi morto. Nel frattempo sono arrivate sul posto le squadre a terra del Soccorso Alpino che hanno proceduto con il recupero delle salme, con l'estrazione di quelle ancora presenti nella cabina e le hanno consegnate alle autorità di Polizia Giudiziaria per le operazioni di riconoscimento. Sono intervenuti anche carabinieri, Soccorso Alpino della guardia di finanza, vigili del fuoco e Protezione Civile.

Bimbo sopravvissuto - «Il bambino è sedato e intubato, ieri ha fatto un intervento e adesso rimane addormentato. Nel corso della giornata faremo una risonanza magnetica per valutare le condizioni del cervello. Adesso deve restare calmo, speriamo. Non si può ancora dire se ha riportato traumi celebrali». Così Giorgio Ivani, direttore Rianimazione del Regina Margherita di Torino dove si trova il bambino unico superstite della tragedia della funivia Stresa-Mottarone.

Funivia precipitata sul Mottarone a Stresa: cavo trainante spezzato, le ipotesi per le indagini

Scena di guerra - «Sono volontario da 25 anni, e ne ho viste tante, ma mai così. Sembrava una scena di guerra». Il responsabile provinciale del Soccorso alpino di Verbania, Matteo Gasparini, descrive così la scena che si è trovato di fronte al Mottarone, dove una cabina della funivia è precipitata causando la morte di quattordici persone. «Sono stato anche a Rigopiano - aggiunge - ma una situazione così non l'avevo mai vista».

Bimbo ferito - Ha passato una notte tranquilla il bimbo di cinque anni da ieri ricoverato all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per lesioni riportate nel crollo della funivia. «Le condizioni sono stabili - ha sottolineato il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle - dopo l'intervento per stabilizzare le fratture alle gambe abbiamo fatto ulteriori accertamenti, dal punto di vista emodinamico è stabile. In questo momento è monitorato, resta in prognosi riservata e lo resterà per le prossime 48 ore».

La Cei - I vescovi italiani, riuniti a Roma per la 74esima Assemblea Generale che verrà aperta oggi pomeriggio da Papa Francesco, esprimono «la loro sentita partecipazione al dolore di quanti sono stati colpiti dal tragico incidente alla funivia Stresa-Mottarone e assicurano preghiere di suffragio per le quattordici vittime. Profondamente colpiti da quanto avvenuto, si stringono al piccolo sopravvissuto e ai familiari delle vittime assicurando la vicinanza di tutta la Chiesa in Italia». «Si tratta di un evento - afferma il cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana - che tocca nel profondo la sensibilità di tutti, soprattutto in considerazione del contesto di serenità e di svago nel quale si è consumata la tragedia. Il profondo dolore si fa adesso preghiera d'intercessione per i componenti delle cinque famiglie, di conforto per i loro cari e di sostegno per il bambino sopravvissuto e ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Torino». È presente a Roma anche il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, vice presidente della Cei, in contatto costante con la diocesi, che comprende il luogo dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA