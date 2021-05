Incidente funivia Mottarone: tre fermi nella notte, gestore e operai: «Sistema di emergenza dei freni manomesso»

Incidente alla funivia del Mottarone, la svolta nella notte: ci sono tre fermi nell'inchiesta della Procura di Verbania. Tra i fermati figura anche Luigi Nerini, gestore della Ferrovie del Mottarone. Il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, e la pm Laura Carrera, che coordinano le indagini dei carabinieri, hanno spiegato che nelle prossime ore chiederanno la convalida del fermo e la misura cautelare.

APPROFONDIMENTI ITALIA Incidente funivia Mottarone: le vittime VERBANIA Incidente funivia Mottarone, l'ipotesi del freno disattivato per... VERBANIA Incidente funivia Mottarone, incuria o distrazione fatale: gli operai... ADNKRONOS Funivia Mottarone, procuratore: "Nel video gli ultimi metri della... VERBANIA Incidente sulla funivia del Mottarone. Precipita cabina, è... LE INDAGINI Incidente funivia Mottarone, cos'è il... TORINO Eithan, bimbo di 5 anni unico sopravvissuto nella tragedia del... STRESA Incidente funivia Mottarone, il giallo del forchettone che... L'APPELLO Funivia Mottarone, Giro d'Italia non passerà sul monte: la... PIEMONTE Strage del Mottarone, giornalista morto per un malore sui sentieri... ABRUZZO Teramo, padre di due figli si schianta in moto, non sembra grave.... LA GESTIONE Incidente funivia Mottarone, impianto in grave degrado: la... L'INTERVISTA Incidente funivia Mottarone, l'ingegnere del Politecnico:...

Tragica fatalità. Le cautele da adottare quando si torna alla normalità

L'ipotesi del freno disattivato per errore. Indagato un addetto dell'impianto

Incuria o distrazione fatale: gli operai i primi nel mirino

« Freno manomesso per evitare il blocco »

L'analisi dei reperti ha permesso agli inquirenti che indagano sull'incidente alla funivia del Mottarone di accertare che «la cabina precipitata presentava il sistema di emergenza dei freni manomesso». Lo ha spiegato il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, secondo cui il 'forchettone', ovvero il divaricatore che tiene distanti le ganasce dei freni che dovrebbero bloccare il cavo portante in caso di rottura del cavo trainane, non è stato rimosso per «evitare disservizi e blocchi della funivia. Il sistema presentava delle anomalie e avrebbe necessitato un intervento più radicale con un blocco, se non prolungato, consistente».

« Gesto consapevole, 'forchetta' non rimossa »

Le tre persone fermate nella notte per l'incidente alla funivia del Mottarone, tra cui il gestore dell'impianto Luigi Nerini, hanno commesso «un gesto materialmente consapevole». Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, al termine degli interrogatori, spiegando che sulla cabina precipitata è stata messa la 'forchetta', ovvero il dispositivo che consente di disattivare il freno, e non è stata rimossa.

I tre fermi disposti nella notte dalla Procura di Verbania nell'ambito delle indagini sull'incidente alla funivia del Mottarone sono «uno sviluppo consequenziale, molto grave e inquietante, agli accertamenti che abbiamo svolto. Nella convinzione che mai si sarebbe potuto verificare una rottura del cavo si è corso il rischio che ha purtroppo poi determinato l'esito fatale». Lo ha spiegato il procuratore Olimpica Bossi, lasciando la caserma dei carabinieri di Stresa, dove dal pomeriggio di ieri si sono svolti gli interrogatori.

«Da valutare la posizione di altre persone»

La procura di Verbania, che nella notte ha disposto tre fermi per l'incidente alla funivia del Mottarone, si riserva «di valutare eventuali posizioni di altre persone», ha spiegato il procuratore Olimpia Bossi. «Si è tutto accelerato nel corso del pomeriggio e di questa notte - ha detto il procuratore lasciando la caserma dei carabinieri di Stresa dove dal pomeriggio di ieri si sono svolti gli interrogatori delle persone poi fermate -. Da domani cercheremo di verificare, con riscontri di carattere più specifico, quello che ci è stato riferito», conclude parlando di «un quadro fortemente indiziario in ordine al quadro descritto» nei confronti dei fermati, ovvero le persone che avevano, «dal punto di vista giuridico ed economico, la possibilità di intervenire. Coloro che prendevano le decisioni».

Pm: «Su funivia 2 interventi, ma non risolutivi »

In seguito ai disservizi rilevati sulla funivia del Mottarone, «ci sono stati due interventi. Quello del 3 maggio è uno dei due che sono stati richiesti, ma evidentemente non sono stati risolutivi», ha poi precisato il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi.

Ultimo aggiornamento: 06:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA