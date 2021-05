Tragedia funivia Mottarone, «Eitan ha riaperto gli occhi». L'ospedale: poco fa è stato estubato

«Eitan ha riaperto gli occhi». Il bambino di 5 anni sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone è stato estubato. «Il risveglio sta proseguendo e poco fa il piccolo è stato estubato», dice il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle.

Eitan, l'ultima fotografia: «Un team di psicologi per dirgli che ora è solo»

Eithan, bimbo di 5 anni unico sopravvissuto nella tragedia del Mottarone: «Primi segnali di risveglio»

«Il bimbo ha ripreso conoscenza»

«Per un momento - aggiunge La Valle - il piccolo Eitan ha ripreso conoscenza». Al suo fianco, oltre agli anestesisti e agli psicologi dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, c'era la zia Aya, sorella del padre morto con la madre e il fratellino di due anni nella cabina della funivia precipitata.

«Questa è una fase molto delicata - dicono i sanitari del reparto di Rianimazione diretto da Giorgio Ivani - La notte è passata tranquilla e conferma la stabilità clinica del bambino nonostante le condizioni critiche. Il fatto che siamo riusciti a estubarlo è un fatto positivo». Quando ha aperto gli occhi, dunque, Eitan si è trovato di fronte il volto conosciuto della zia. La prognosi resta riservata e si attendono le prossime ore per completare il risveglio.

L'omaggio dei compagni - Decine di manine colorate su tela bianca, l'una sopra all'altra in una simbolica catena per dire a Eitan «forza, ti vogliamo bene, ti aspettiamo». E l'omaggio consegnato in ospedale a Torino dall'artista Stefano Bressani, papà di una compagna della scuola materna di Pavia frequentata dal piccolo. Insieme al quadro anche tanti disegni che i compagni hanno voluto regalare al piccolo per dirgli di non mollare e una sfera azzurra realizzata dallo stesso artista, che si è fatto ambasciatore dei messaggi di speranza inviati dai bambini. «È una tragedia immane - ha sottolineato Bressani - questo quadro è un messaggio di solidarietà e vicinanza che vogliamo lasciare a Eitan. Ieri a scuola si sono riuniti in cerchio per tramettere forza al loro amichetto. L'arte può trasmettere bellezza anche in drammi come questo», conclude.

