Incidente funivia Mottarone, chi sono le vittime: tre giovani coppie, la famiglia e il bambino di due anni

Stroncate quattro famiglie. Sale a 14 il bilancio dei morti dell'incidente della funivia del Mottarone. La tragedia della funivia del Mottarone ha colpito quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. In particolare, una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane.

Incidente funivia sul Mottarone, come stanno i due bambini (9 e 5 anni) feriti nello schianto

Chi sono le vittime: i nomi



- Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a

Pavia

- Peleg Tal, nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a

Pavia

- Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia

- Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l' 11 febbraio del 1950

- Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939

- Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998,

residente a Diamante (Cosenza)

- Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4

maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza)

- Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente

a Varese

- Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992,

residente a Varese

- Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l'8 settembre del

1966, residente a Vedano Olona (Varese)

- Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente

a Castel San Giovanni (Piacenza)

- Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981,

residente a Castel San Giovanni

Funivia precipita sul Mottarone, Giovannini: «Subito commissione per verifiche sui lavori svolti in passato»

Roberta e Angelo, l'ultimo sms

L'ultimo sms, poi il volo tragico che le è costato la vita. Roberta Pistolato, 40 anni proprio oggi, e Angelo Vito Gasparro, 45, morti nell'incidente di Mottarone, erano coniugi residenti nel Piacentino, entrambi originari di Bari La coppia, residente da tempo a Castelsangiovanni, si trovava in gita al lago Maggiore per festeggiare il compleanno di lei. La famiglia in Puglia però non ha più avuto sue notizie dalle 11, quando la 40/enne ha inviato alla sorella l'ultimo sms: «Stiamo salendo in funivia». Roberta era fresca di studi in Medicina e lavorava come guardia medica alla Asl di Piacenza.

Silvia e Alessandro, fidanzati di Varese

Silvia Malnati, 27 anni e Alessandro Merlo, di 29, due delle 14 vittime della tragedia delle funivia del Mottarone erano due fidanzati di Varese. Silvia Malnati era impiegata nel negozio di cosmetica «Kiko» a Milano. Appassionati di natura, mare e montagna, erano partiti insieme per una gita fuori porta, forse la prima al termine del lungo anno di privazioni ed avevano scelto la montagna che si erge tra il Lago Maggiore e il Lago d'Orta.

Serena e il fidanzato Mohammadreza, 27 e 23 anni

Serena Cosentino, la ragazza di 27 anni, di Diamante, morta nell'incidente della funivia Stresa- Mottarone, da alcuni mesi si era trasferita a Verbania dove aveva vinto un concorso come borsista di ricerca al Cnr Istituto di Ricerca sulle Acque prendendo servizio il 15 marzo. In precedenza aveva studiato alla Sapienza di Roma. Nell'incidente è morto anche il fidanzato Mohammadreza Shahaisavandi (23), iraniano. Anche lui risulta residente a Diamante, ma viveva a Roma dove studiava. Il ragazzo era andato a trovare la fidanza a Verbania e insieme erano andati a fare una gita sul Mottarone. Serena aveva compiuto gli anni il 4 maggio.

Funivia precipitata sul Mottarone a Stresa: cavo portante spezzato oppure “scarrucolato”, le ipotesi per le indagini

Il sindaco di Stresa: «Comunità in lutto»

«È un lutto per tutta la comunità. Il bilancio al momento è di dodici vittime e tre feriti. In questo momento i soccorritori sono ancora al lavoro». A dirlo all'Adnkronos il sindaco di Stresa Marcella Severino che si trova sul luogo dove è precipitata la cabina della funivia sul Mottarone. «Appena sono stata informata sono corsa qui e ci siamo trovati davanti a una tragedia», racconta la sindaca. La funivia «che è gestita da una società aveva subito negli anni scorsi degli interventi importanti. Da quello che abbiamo appreso finora a spezzarsi è stata un cavo - aggiunge - ma ora saranno le indagini ad accertare cosa è avvenuto».

