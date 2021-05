Incidente funivia Mottarone, 13 morti: chi sono le vittime. I soccorritori: «Tra loro turisti tedeschi»

Sale a 13 il bilancio dei morti dell'incidente della funivia del Mottarone. I soccoritori: «Tra loro turisti tedeschi». «All'inizio si parlava di 5 deceduti e di tre feriti gravi, poi siamo arrivati a 13 morti nell'ultimo messaggio che mi è arrivato. So che ci sono dei turisti tedeschi, sono stato contattato per capire come fare con l'ambasciata. Sono più di 20 anni che sono al soccorso alpino, dal 1998 sono formatore della scuola nazionale e responsabile della provincia di Verbania da nove anni. Una cosa così grossa non l'ho mai vissuta qui, sono stato a Rigopiano e in altri eventi tragici in Italia, ma da noi mai così». Lo dice all'Adnkronos Matteo Gasparini, responsabile del soccorso alpino della provincia di Verbania.

Incidente funivia sul Mottarone, come stanno i due bambini (9 e 5 anni) feriti nello schianto

Funivia precipita sul Mottarone, Giovannini: «Subito commissione per verifiche sui lavori svolti in passato»

«Quando alle 12.30, forse qualche minuto prima, mi ha chiamato un volontario della croce rossa ho capito subito che dovevo andare lì. Stavo facendo un giro in bici a Fondotoce, una frazione della stessa Verbania, sono rientrato il più velocemente possibile e ora sto aspettando un elicottero che mi porterà sul posto. Spero di arrivare che sia quasi tutto sistemato, almeno dal punto di vista corpi, il mio vice mi ha detto che stavano lavorando alacremente per spostare le salme».

Il sindaco di Stresa: «Comunità in lutto»

«È un lutto per tutta la comunità. Il bilancio al momento è di dodici vittime e tre feriti. In questo momento i soccorritori sono ancora al lavoro». A dirlo all'Adnkronos il sindaco di Stresa Marcella Severino che si trova sul luogo dove è precipitata la cabina della funivia sul Mottarone. «Appena sono stata informata sono corsa qui e ci siamo trovati davanti a una tragedia», racconta la sindaca. La funivia «che è gestita da una società aveva subito negli anni scorsi degli interventi importanti. Da quello che abbiamo appreso finora a spezzarsi è stata un cavo - aggiunge - ma ora saranno le indagini ad accertare cosa è avvenuto».

