Incidente frontale tra due Panda: 72enne incastrato, è in fin di vita

Sono gravissime le condizioni di uno pensionato di 72 anni, residente in uno dei comuni dell'area dei colli Berici, Vicenza, coinvolto oggi pomeriggio, attorno alle 16, in un pauroso incidente stradale avvenuto in via Cappellare a Orgiano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e della polizia locale dell'unione del Basso Vicentino, intervenuti sul posto anche per regolare il traffico, in un tratto rettilineo si è verificato uno scontro frontale tra due Fiat Panda, una vecchio modello e l'altra più recente. Il bilancio complessivo è di tre feriti, ma gli altri due occupanti - si tratta di due signore, mamma e figlia, che viaggiavano a bordo dell'altra vettura - non sono in pericolo di vita, pur essendo state trasportate in ospedale.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Lonigo, hanno messo in sicurezza le utilitarie ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno liberato l'autista, rimasto incastrato nella "Panda" finita fuori strada.

Il 72enne è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e trasferito in codice rosso al San Bortolo di Vicenza. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un'ora.



Ultimo aggiornamento: 20:54

