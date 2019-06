Incidente tra furgone e Tir nell'Udinese: disabile muore catapultato fuori dall'abitacolo

Incidente tra un furgone Mercedes Vito e un Tir: un morto a Latisana, Comune in provincia di Udine. L'incidente è accaduto lungo la strada regionale 354 Latisana-Lignano, in prossimità del ponte che sovrasta la statale 14. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Lignano e Cervignano con l'elicottero dei sanitari e l'ambulanza. Purtroppo per uno dei passeggeri del furgone, un vicentino, non c'è stato niente da fare, era seduto nei sedili posteriori: nell'impatto l'abitacolo si è schiacciato e lui è stato catapultato fuori. Si tratta di un 70enne disabile.

Tre le persone che risultano ferite, tutte vicentine, la moglie della vittima è stata elitrasportata in ospedale a Udine, gli altri due, una coppia, a Latisana. Tutto è al vaglio dei carabinieri di Latisana

