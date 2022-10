Auto in fuga imbocca il sottopasso contromano a Mestre: schianto fra tre auto. Quattro feriti, c'è anche un bimbo

MESTRE - Auto in fuga seguita dai carabinieri imbocca il sottopassaggio contromano. Poteva essere una strage e solo la buona sorte ha evitato il peggio. L'impatto però c'è stato. Il grave incidente - si legge sul Gazzettino - nel primo pomeriggio di oggi, 2 ottobre, in via Eugenio Bacchion a Mestre, per la precisione nel sottopasso del Terraglio che dalla rotonda di via Martiri della Libertà conduce alla zona dei centri commerciali a ridosso della tangenziale. Una Giulietta Alfa Romeo, che proveniva proprio dall'area dei centri commerciali, ha imboccato contromano il sottopasso che sbuca alla rotonda vicino alla caserma dei vigili del fuoco. Impossibile evitare quell'auto che si è infilata a velocità sostenuta.

Inevitabile lo scontro con un'Audi che stava sopraggiungendo nella giusta corsia. Coinvolta nell'impatto anche una terza vettura, una Lancia Y 10 con a bordo la mamma con il suo bambino. Alla fine quattro le persone ferite - i due conducenti delle auto coinvolte nel frontale e la mamma con il figlioletto - portate all'ospedale con le ambulanze giunte sul luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica e le responsabilità. Il sottopasso è rimasto chiuso per ore e si sono formate lunghe code in via Martiri della Libertà in direzione di Mestre. Secondo le prime indiscrezioni alla guida dell'auto che ha imboccato contromano il sottopassaggio ci sarebbe stato un ladro in fuga.