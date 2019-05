Imbocca la strada contromano e si schianta su due auto: un uomo è in fin di vita

Ha imboccato la strada contromano e ha provocato un incidente. Momenti di grande paura quelli vissuti questa sera in via Manzoni a Loreto, in provincia di Ancona, vicino alla rotatoria, con un ragazzo straniero che non è riuscito a schivare due auto che stavano marciando regolarmente e poi con lo schianto tra le tre vetture che ha fatto temere il peggio. Immediati i soccorsi, sul posto - oltre la polizia stradale - anche l'eliambulanza che ha portato un uomo all'ospedale di Torrette in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: 22 Maggio, 00:06

