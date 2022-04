Incidente fra auto e camion nel Bresciano, morta una ragazza di 21 anni

Una ragazza di 21 anni ha perso la vita in un incidente sulla statale 42 nel comune di Ceto, in provincia di Brescia. Lo schianto intorno alle 14.30: la giovane alla guida della sua utilitaria, una Fiat 500, si è scontrata con un camion. L'uomo, 46 anni, alla guida del mezzo pesante ha riportato un trauma al collo ed è stato trasportato per le cure mediche in ospedale (codice verde). Sul posto - rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza - sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia stradale.