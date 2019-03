Incidente mortale nel primo pomeriggio sulla statale Castellana, tra Castelfranco e Vedelago, in provincia di Treviso. Un motociclista, Antonio Macrì, 42 anni, di Castelfranco, ha perso la vita in uno schianto tra una motocicletta e un'auto: l'auto ha svoltato a destra verso via del Bosco, la moto Ducati sarebbe arrivata da dietro e avrebbe impattato violentemente la vettura.

La dinamica però non è chiara, sono in corso gli accertamenti tecnici. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella, la moto è finita a bordo strada. Il motociclista è morto all'istante per la violenza dell'urto.

