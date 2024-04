Incidente a Campagna, scontro tra 3 auto: morti due carabinieri di 23 e 26 anni, altri 4 feriti

Terribile incidente stradale alle 23 di sabato lungo la strada statale 91 tra Eboli e Campagna. Coinvolte tre auto fra cui una gazzella dei carabinieri: i Vigili del Fuoco di Salerno hanno estratto dalle lamiere due militari dell'Arma in gravi condizioni, che purtroppo sono morti.

Le vittime

Come riferiscono i carabinieri, le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, entrambi di origine pugliese, in servizio presso la stazione di Campagna. Quattro in totale i feriti (tra cui un terzo carabiniere), sei le autoambulanze arrivate sul posto.

L'incidente

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 19, arteria di collegamento tra il quadrivio di Campagna e località Sant'Andrea.