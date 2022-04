Con la Mini contro il camion: il mezzo si ribalta e schiaccia l'auto, ragazza di 23 anni muore sul colpo a Treviso

TREVISO - Incidente mortale oggi, giovedì 28 aprile 2022, a Caerano San Marco: una ragazza di 23 anni è morta dopo lo schianto in auto contro un camion. Il conducente del mezzo pesante, rimasto ferito, è stato portato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.

Incidente a Caerano: la dinamica

L'ennesima tragedia sulle strade della Marca si è consumata stamattina lungo la provinciale 667, che in quel tratto prende il nome di via Cadore. All'altezza del civico 65 un'auto, una Mini Cooper, ha impattato contro un mezzo pesante della Vidori. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, la ragazza avrebbe invaso con l'auto la corsia opposta scontrandosi contro il camion, il mezzo pesante ha spinto la vettura fuori strada e si è ribaltato, schiacciando parte dell'auto.

Chi è la vittima

Per la giovane - una 23enne di Vidor - non c'è stato scampo, è morta sul colpo. I soccorsi del Suem 118 sono stati tempestivi ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.