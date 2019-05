Bus si ribalta sulla Firenze-Siena: un morto e 7 feriti, tutti turisti dell'Est Europa

Gravissimo incidente questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti. Un bus turistico si si è rovesciato in una scarpata. Secondo quanto appreso ci sarebbero i feriti sarebbero tutti di origine russa. Alcuni di loro sono incastrati nelle lamiere dell'autobus che si è adagiato sul fianco destro. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale oltre ai sanitari del 118.

I feriti sono sette. Sono sette i feriti, oltre alla persona deceduta, rimasti coinvolti nell'incidente che ha interessato un autobus turistico che si è ribaltato, per cause in corso di accertamento, sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud. Si tratta di una comitiva di turisti stranieri, circa una sessantina di persone, tutti di vari paesi dell'Est Europa che si trovano in Italia per un tour tra le città d'arte.

Anas afferma che il raccordo autostradale Siena-Firenze è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni. Per cause in corso di accertamento il mezzo sarebbe uscito di strada ribaltandosi nella scarpata a fianco dell'Autopalio.

#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 22 maggio 2019

Ultimo aggiornamento: 11:37

