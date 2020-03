Incidente a Brindisi, Alessandra muore a 40 anni: una vita dedicata alla natura

Incidente a Brindisi, Alessandra Sallustio muore a 40 anni. Aveva 40 anni la donna morta nel terribile incidente di questa notte tra Brindisi e Taranto, sulla strada provinciale che collega Ostuni e Martina Franca. La donna viaggiava sui sedili posteriori di una Seat Ibiza finita fuori strada e andata a sbattere contro un ulivo: il mezzo, per motivi non ancora accertati, ha compiuto un volo di due metri da un terrapieno. L'incidente si è verificato in contrada Pascarosa, a circa 10 chilometri dal centro di Ostuni. Nello schianto sono rimaste ferite altre tre persone tra cui l'uomo che guidava l'auto, un 46enne, risultato negativo ai test per rilevare la presenza di alcol e sostanze stupefacenti.

L'incidente è accaduto alle tre di notte in contrada Certosa. I soccorritori hanno tentato invano di rianimare Alessandra ma senza alcun risultato. La giovane donna era molto conosciuta nella zona, anche in virtù del suo impegno per la natura. Alessandra era infatti una guida per il Wwf e collaborava da tempo con i progetto della Jonian Dolphin Conservation di Taranto, che permette lo studio e la alvaguardia dei delfini nel Mar Piccolo.



Ultimo aggiornamento: 22:42

