Auto travolge famiglia, morti bimbo padre e nonna. Ferita la mamma che portava il piccolo di due anni nel passeggino

Tragedia in montagna, Oggi, 6 luglio, verso le 15.30 a Santo Stefano di Cadore sulla regionale 355 che porta a Sappada. Un'Audi nera con targa tedesca, guidata da una donna rimasta ferita, ha investito una famiglia di quattro persone (veneziani in vacanza sulle Dolomiti) in passeggiata. Tre sono morte: il papà, la nonna e un bimbo di due anni (in un primo momento ferito ed elitrasportato in gravissime condizioni in ospedale a Belluno dove è spirato) che si trovava sul passeggino condotto dalla madre.

Incidente nel Bellunese

Ferita anche la mamma. Ricoverato anche il nonno, colto da malore, non appena arrivato sul posto. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118.

La dinamica

L'impatto è avvenuto in pieno centro del paese. Ad assistere all'impatto sono state molte persone perché in quel momento si stava svolgendo in chiesa un funerale.