Incidente in barca a Salò, un investitore tedesco barcolla e cade in acqua: «Volevano godersi la bella vita»

Sabato 26 Giugno 2021, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 14:32

Bevevano champagne a bordo del motoscafo i due tedeschi indagati nell'inchiesta sullo scontro tra barche avvenuto sabato scorso a Salò, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, in cui hanno perso la vita Umberto Gazzella e Greta Nedrotti, la coppia travolta dal motoscafo guidato dai due tedeschi. A rivelarlo è il quotidiano tedesco Bild, che ha pubblicato una foto dei due in barca con dei calici del pregiato vino.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Due vittime ITALIA Incidente sul lago di Garda: un indagato negativo al test... SALÒ Incidente Garda, ultime notizie: un indagato negativo... ADNKRONOS Lago di Garda, barca travolta da motoscafo: 2 morti COMO Lago di Garda, coppia travolta e uccisa: i due turisti tedeschi... ITALIA Incidente lago di Garda, un morto e un disperso: la barca ha...

Lago di Garda incidente, Umberto e Greta speronati nel sonno: lei ritrovata in acqua a 100 metri di profondità

Lago di Garda, il video dopo l'incidente

Dalla Germania non vanno per il sottile e scrivono: «Dopo questo champagne a folle velocità uccidono due persone». E ancora: «Una bottiglia di spumante, una gita in motoscafo: questi due tedeschi volevano godersi La Dolce Vita in Italia. Ma alla fine del viaggio degli uomini c’erano due morti». Secondo quanto emerso alcuni giorni fa, uno dei due tedeschi a bordo del motoscafo è risultato negativo al test alcolemico. Il secondo invece si è rifiutato di sottoporsi al test, che non è obbligatorio in casi di incidenti nautici.

Uno dei due cittadini tedeschi barcolla e cade in acqua

In un video acquisito agli atti dell'inchiesta sull'incidente sul lago di Garda costato la vita a una coppia di giovani, uno dei due turisti tedeschi indagati barcolla e cade in acqua dal motoscafo. Per l'accusa potrebbe essere la prova che era ubriaco.

Il legale: «Non sono scappati in Germania»

Sono rientrati e non scappati in Germania i due turisti tedeschi di 52 anni, indagati a piede libero per duplice omicidio colposo e omissione di soccorso per la morte di Umberto Gazzella e Greta Nedrotti, la coppia travolta dal motoscafo guidato dai due tedeschi sul lago di Garda. «Mi è stato chiesto 'ma come mai sono rientrati a Monacò? Sono rientrati perché sono di Monaco, hanno le famiglie lì e vivono lì - spiega all'Adnkronos il legale dei due, Guido Sola -. Sono in costante collegamento con me e il mio studio, seguono la vicenda passo per passo. È ridicolo dire che sono scappati in Germania, sono tedeschi, dove dovevano andare?» I due, racconta l'avvocato, sono «distrutti a causa di quanto accaduto» e nei giorni scorsi hanno chiesto di potersi mettere in contatto con i famigliari delle vittime. «Allo stato gli ho detto no - sottolinea l'avvocato - perché neanche io ho ancora gli atti, loro sono distrutti ma è sicuramente presto per contattare le famiglie». La Procura di Brescia intanto attende i risultati delle autopsie della coppia.