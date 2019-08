Incidente in autostrada, morti padre e figlio: erano operai siciliani di ritorno dal lavoro

Due morti e un ferito grave in un incidente sull'A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 39,600, tra gli svincoli di Eboli e Campagna, in provincia di Salerno, in direzione Sud (Villa San Giovanni). Le vittime, padre e figlio, originari di Gela, in Sicilia, erano due operai che tornavano a casa da un periodo di lavoro. Il conducente ha perso il controllo dell'auto probabilmente per un colpo di sonno.

Al momento in corrispondenza del sinistro si transita sulla corsia di marcia e su quella di sorpasso, mentre è chiusa la corsia di marcia lenta. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per effettuare i rilievi del caso, al fine di ripristinare la regolare circolazione appena possibile.





Ultimo aggiornamento: 13:01

