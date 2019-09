Incidente sull'autostrada A4: Tir perde bobine di ferro, 5 auto coinvolte, feriti e code

Incidente lungo il tratto maledetto della A4, tra gli svincoli di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e di Portogruaro: 6 mezzi coinvolti. E' accaduto poco prima delle 17 al chilometro 441, in direzione di Trieste. Secondo una prima ricostruzione un mezzo pesante si è schiantato, perdendo delle grosse bobine in ferro. Nell'incidente sono rimasti coinvolte anche 5 autovetture, con più feriti. Sul posto sono quindi intervenute due ambulanze con la Polizia stradale e gli ausiliari del traffico di Autovie. Inevitabili le code, in una giornata già caotica per i tanti utenti in viaggio.

Ambulanza tampona l'auto dei carabinieri, militare dell'Arma finisce all'ospedale

Cagnolina investita da auto pirata: il compagno le resta accanto per vegliarla



Per evitare l'aggravarsi delle code, Autovie Venete ha disposto il bypass obbligatorio: il traffico proveniente dalla Tangenziale di Venezia e dal Passante e diretto verso Trieste viene incalanato sull'A27-A28 e fatto rientrare in A4 a Portogruaro.

Ultimo aggiornamento: 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA