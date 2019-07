Sbanda con il suo Rav4 e si schianta contro una casa: muore a 42 anni

Tragedia stradale nel Padovano: è morto in ospedale a Schiavonia, dove era stato ricoverato nella notte in condizioni critiche, il 42enne Alberto Pegoraro rimasto vittima di un'uscita di strada autonoma la notte tra domenica e lunedì in via Maggiore a Battaglia Terme, in provincia di Padova.

Pegoraro, classe 1977, residente a Pernumia, all'1.30 di stanotte stava percorrendo la Ss 16 nel tratto di via Maggiore in direzione Monselice: la sua Toyota Rav4 ha sbandato, perso aderenza ed è piombata addosso a un edificio finendo contro l'angolo dell'abitazione. Un impatto tremendo, forse dovuto anche alla velocità sostenuta: il 42enne era ferito in modo gravissimo.

E' è stato estratto dalle lamiere e trasportato in massima urgenza a Schiavonia dove nonostante le cure è morto poco l'arrivo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri di Monselice, incaricati di eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica ma soprattutto le cause dello schianto.

