Teramo, auto finisce nel canale di raccolta delle acque: muore 42enne

Un 42enne pugliese, residente a Monteprandone (Ascoli Piceno), è morto questa mattina, intrappolato nell'abitacolo della sua Ford Focus finita in un canale all'altezza di una rotonda lungo la provinciale 1 Bonifica del Tronto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica (Teramo), l'uomo potrebbe non aver rallentato in prossimità dello svincolo nel territorio di Controguerra (Teramo) che immette in direzione di Spinetoli e Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno), finendo con l'auto nel canale di raccolta delle acque dalle sponde in cemento armato al centro della rotonda. Sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Nereto (Teramo) a estrarre l'uomo dall'auto e permetterne il soccorso al personale del 118 di Ascoli Piceno. Il 42enne è stato trasferito all'ospedale Mazzoni, ma purtroppo è spirato al pronto soccorso.

