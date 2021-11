Incidente nel Ferrarese, scontro tra due auto: morte due ragazze di 20 e 21 anni

Tragedia in Emilia Romagna. Due ragazze, di 20 e 21 anni, sono morte in seguito un incidente tra due auto ad Argenta (Ferrara). Ferita anche una terza giovane che era con loro nella vettura e in modo non grave anche un uomo sull'altra macchina. È successo intorno alle 20 in via Matteotti. Sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, vigili del fuoco e mezzi del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.

Le due giovani vittime si chiamavano Paola Carrozza, 21 anni e Marialuisa Sibilio, 20, entrambe di Argenta. Viaggiavano a bordo di una Mitsubishi Colt guidata da un'altra ragazza, ricoverata all'ospedale di Cona. L'altra vettura coinvolta è una Hyundai Kona guidata da un uomo. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti.