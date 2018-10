La vettura si schianta contro il guard-rail: muore intrappolato nell'abitacolo

ANGIARI - Schianto mortale domenica mattina, 21 ottobre, intorno alle 8.30, sulla SS 434 Transpolesana nel comune di Angiari. L'impatto è avvenuto al km 31,150 della superstrada in direzione Verona. Al vaglio di Carabinieri di Legnago le cause per cui un autovettura, guidata da un uomo di 60 anni, si sia schiantata autonomamente sul guard-rail che separa le corsie di scambio.

Il conducente, deceduto, è stato estratto dalle lamiere contorte dai pompieri e affidato ai sanitari, giunti sul posto con ambulanza e elisoccorso, che hanno provato a rianimare la vittima. Per tutto il tempo dei soccorsi e messa in sicurezza del sito, da parte dei vigili del fuoco, la strada è rimasta chiusa al traffico.



