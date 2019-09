Incidente aereo, Marzia muore a 15 anni. L'ex poliziotto eroe tra le fiamme: «Ne ho salvati 3, poi mi sono arreso»

Nella testimonianza rilasciata al Corriere, Angelo Pessina, ex poliziotto con alle spalle dieci anni alla Narcotici di Milano, altri dieci alla Squadra mobile e tredici in Procura, parla della scena che s'è trovato di fronte a Orio al Serio, nei pressi della pista dell'aeroclub di Begamo. Quando Pessina corre verso il piccolo aereo precipitato, non sa che all’interno sono rimasti intrappolati Stefano Mecca con le figlie Marzia e Silvia, gemelle di 15 anni, e Chiara, di 18. L'ex ispettore capo vede solamente le fiamme che stanno divorando il veivolo: l'unica certezza che Pessina ha è che con il serbatoio da 300 litri quasi pieno di carburante, l’aereo rischia di esplodere.

incidente assime a un amico. In due riescono a fatica a estrarre una sorella, il padre e poi l'altra ragazza. Li mettono subito al sicuro, lontano dalla carcassa del veivolo. Ma quando tutto sembra finito, un girdo disperato dal padre delle gemelle: «Siamo in quattro». I due si voltano verso l’aereo, ma devono desistere perché le fiamme ormai sono troppo alte. Dentro è rimasta Marzia, la 15enne che ha perso la vita. Pessina è il primo ad arrivare sul luogo dell'assime a un amico. In due riescono a fatica a estrarre una sorella, il padre e poi l'altra ragazza. Li mettono subito al sicuro, lontano dalla carcassa del veivolo. Ma quando tutto sembra finito, un girdo disperato dal padre delle gemelle: «Siamo in quattro». I due si voltano verso l’aereo, ma devono desistere perché le fiamme ormai sono troppo alte. Dentro è rimasta Marzia, la 15enne che ha perso la vita. Successivamente il pm Maria Cristina Rota ha provato a riscostruire le dinamiche: «L' aereo - ha spiegato - che aveva qualche problema poco dopo il decollo è rientrato all'aeroclub: nell'atterraggio aveva velocità piuttosto elevata, ha quindi ripreso il volo ma non aveva la giusta velocità per alzarsi. Quindi ha virato per un problema dell'ala che si è inclinata, poi si è schiantato prendendo immediatamente fuoco».

«Il velivolo era partito da poco, quando ha accusato alcuni problemi e stava rientrando sulla pista per tornare all'Aero Club. Durante l'atterraggio, l' aereo era troppo veloce e ha tentato di riprendere quota ma non ci è riuscito: si è inclinato sul lato destro, ha deviato la direzione, si è infilato tra due pali e poi è finito a terra, strisciando sull'asfalto e finendo contro la massicciata»

Ultimo aggiornamento: 11:44

